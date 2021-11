Sportwetten: Zverev kein Top-Favorit in Turin

Zverev in Turin nicht als Top-Favorit gehandelt © AFP/SID/Christophe ARCHAMBAULT

Olympiasieger Alexander Zverev gehört für Sportwettenanbieter bwin nicht zu den Top-Favoriten auf den letzten großen Titel der Tennissaison. Der 24 Jahre alte Hamburger wird hinter Novak Djokovic (Serbien/Quote 2,35) und Daniil Medwedew (Russland/3,60) geführt. Gewinnt Zverev das ATP-Saisonfinale, das ab Sonntag erstmals in Turin stattfindet, zum zweiten Mal nach 2018, zahlt bwin das 6,00-Fache des Einsatzes aus.

Zverev trifft zum Auftakt am Sonntag (21.00 Uhr/Sky) auf den Italiener Matteo Berrettini (15,00). In den weiteren Gruppenspielen bekommt er es mit Medwedew und dem Polen Hubert Hurkacz (21,00) zu tun. Djokovic spielt in seiner Gruppe gegen Stefanos Tsitsipas (Griechenland/10,00), Andrej Rublew (Russland/15,00) und Casper Ruud (Norwegen/21,00).