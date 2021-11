Anzeige

DFB: Pressekonferenz live mit Flick vor Spiel gegen Armenien Flick enthüllt Keeper-Ranking

Darum wird Flick "der bessere Löw" werden

SPORT1

Die DFB-Elf trifft am Sonntag im letzten WM-Qualifikationsspiel auf Armenien. Bundestrainer Hansi Flick muss auf zahlreiche Spieler verzichten. Die PK zum Nachlesen.

Das WM-Ticket hat die DFB-Elf jedoch längt gelöst – weshalb Bundestrainer Hansi Flick auf einige Stars verzichtet.

Anzeige

Neben dem positiv auf Corona getesteten Niklas Süle und dessen Kontaktpersonen Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala und Karim Adeyemi verzichtet Flick auch auf Manuel Neuer, der eine Pause bekommt. (NEWS: Alles Wichtige zur WM-Qualifikation)

Für ihn wird am Sonntag Marc-André ter Stegen im Tor stehen. Außerdem werden auch der angeschlagene Julian Draxler, Marco Reus (Belastungssteuerung) und Antonio Rüdiger (gelbgesperrt) nicht im Kader stehen.

Zudem wird auch Leon Goretzka nicht mit nach Armenien reisen, da er sich nach dem Horror-Foul im Spiel gegen Liechtenstein eine Prellung im Kopf-Hals-Bereich zuzog.

Die zahlreichen Ausfälle könnten nun die Chance für Spieler aus der zweiten Reihe sein, auf sich aufmerksam zu machen.

Was Flick von seinen Spielern erwartet und wie er die zahlreichen Ausfälle kompensieren will, hat er in der Pressekonferenz verraten. (DATEN: Tabellen der WM-Qualifikation)

Außerdem enthüllte der Bundestrainer sein Keeper-Ranking, erklärte den Verzicht auf Marco Reus und Manuel Neuer und verriet, was er an Thomas Müller besonders schätzt.

Auch Christian Günter war bei dem Pressetalk mit von der Partie und erzählte, wie Löws Verabschiedung ablief und wie er seine Rolle im DFB-Team sieht.

Die PK zum Nachlesen.

Anzeige

+++ Die PK ist beendet +++

Günter verabschiedet sich. Das war‘s.

+++ Günter über Löws Verabschiedung +++

„Man hat für Jogi einen sehr schönen Rahmen geschaffen, was er auch absolut verdient hat. Was er für den deutschen Fußball geleistet hat, wird man später noch mehr honorieren. Wir haben auch noch schön gefeiert, es waren auch noch ehemalige Spieler dabei. Das war für ihn auch nochmal ein sehr schöner Rahmen, es war für ihn auch noch eine Gelegenheit „Danke“ zu sagen und der Abend ging schön zu Ende.“

+++ Günter über seine Rolle +++

„Ich war nach längerer Zeit bei Jogi bei der EM dabei, jetzt wurde ich das erste Mal wieder nominiert. Für mich geht es drum. im Verein Leistung zu bringen, am Ende entscheidet dann Hansi. David macht seine Sache auch sehr gut, war bei der U21 stark. Für mich geht es drum, sich der Konkurrenzsituation zu stellen und Hansi die Entscheidung schwer zu machen, wen er nominiert.“

+++ Günter über die Corona-Regeln +++

„Wir halten uns an die Regeln, an die sich jeder halten muss. Dass Spieler abreisen müssen, gehört zum Business dazu. Man konnte davon ausgehen, dass das irgendwann auch im Fußball passieren wird. Es gibt insgesamt Leute, die Kontaktpersonen sind und in Quarantäne mussten, das haben wir alle über die letzten zwei Jahre erlebt. Wir halten uns an die Regeln, haben Masken auf. Bei den steigenden Zahlen muss man vielleicht auch außerhalb des Fußballs die Kontakte ein bisschen einschränken.“

+++ Günter über Flick +++

„Unter seiner Leitung ist sehr viel möglich. Er hat beim FCB große Erfolge gefeiert. Das Ziel von Deutschland muss sein, wieder ganz vorne mitzumischen und um Titel zu spielen. Er ist auch sehr kommunikativ. Über seine Ahnung vom Fußball braucht man nicht zu diskutieren.“

+++ Günter über die Rundumbetreuung +++

„Jeder von uns möchte sich verbessern. Wenn man die Rundumbetreuung hat und an seinen Schwächen arbeiten kann, dann bringt das jeden einzelnen und die Mannschaft nach vorne. Das ist ein sehr guter Ansatz und wird jeden Spieler nach vorne bringen.“

++ Günter über das Armenien-Spiel +++

„Es wird ein schweres Spiel. Der Gegner macht seine Sache ziemlich gut. Wir sind gewarnt, aber wenn wir alles auf den Platz bringen, werden wir das Spiel gewinnen.“

+++ Günter übernimmt für Flick +++

Hansi Flick verabschiedet sich, dafür übernimmt nun Christian Günter.

Anzeige

+++ Flick über die Situation von Neuhaus +++

„Florian Neuhaus bringt hier sehr gute Trainingsleistungen, auch im Spiel hat er uns sehr gut gefallen. Er hat eine Chance, sich zu zeigen. Aber das sind Dinge, die er machen muss. Auch als Nationalspieler hat man keine Garantie, im Verein zu spielen. Wenn einer vor mir spielt, ist es entscheidend, dass ich auf mich aufmerksam mache. Das ist ganz normal im Leistungssport. Mit dieser Situation muss er zurechtkommen, wir unterstützen ihn und ich denke, er wird auch in seinem Verein unterstützt.“

+++ Flick über die Chancen von Gündogan und Neuhaus +++

„Viele Alternativen haben wir nicht, aber das könnte eine Lösung sein. Es kann immer passieren, dass mal einer angeschlagen ist. Deshalb sind Alternativen elementar. Der Umgang, dass beide nicht dabei sind, bietet natürlich Chancen. Florian zeigt eine sehr gute Trainingsleistung und hat die Chance, sich zu zeigen und seine Form zu bestätigen.“

+++ Flick über den Terminplan bis zur WM +++

„Jeder einzelne Spieler weiß, was ihn erwartet. Wir sind bezüglich der Maßnahmen am überlegen, wie wir das gestalten. Die vier Nations-League-Spiele im Juni werden eine Herausforderung. Es ist aber auch eine gute Möglichkeit, noch mal zu testen. Das Messen mit den Besten ist gewollt und für unsere Entwicklung wichtig.“

+++ Flick über den Kader +++

„Wir haben einen positiven Eindruck von den Spielern, die da sind, gewonnen. Wir wissen, dass wir noch ein bisschen brauchen, um dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Es geht um Automatismen und um Präzision. Wir müssen die Zeit nächstes Jahr nutzen, um die Dinge einzustudieren. Die Mannschaft, die da ist, hat absolut unser Vertrauen verdient. Wir versuchen eine Mannschaft auf den Platz zu stellen, dass sie als Team die Spiele bestreitet und drei Punkte holt.“

+++ Flick über das Armenien-Spiel +++

„Unser Ziel ist ein guter Abschluss. Wir wollen in Armenien gewinnen, sie haben aber auch gute Umschaltspieler. Wir müssen in der Defensive hellwach sein. Sie sind ein Gegner, der gegen uns gut spielen will. Wir werden das Spiel mit dem nötigen Respekt angehen, wissen aber auch um unsere Qualität.“

+++ Flick über abgereiste Spieler +++

Auf SPORT1- Nachfrage: „Bei Toni ist es klar. Bei den Spielern, die am Montag abgereist sind, wissen sie auch alle, warum sie abgereist sind. Manuel und Marco hatten beide viele Spiele. Aufgrund der Belastungssteuerung geben wir ihnen für dieses Spiel frei, damit sie durchschnaufen und sich auf die nächsten Spiele vorbereiten können. Das ist von uns der richtige Weg. Es stehen bei den Spielern sehr viele Spiele an, gerade bei denen, die international spielen. Bei den Torhütern haben wir eine klare Nummer 1 und 2. Klarheit ist immer gut, damit die Spieler wissen, um was es geht und woran sie sind. Man achtet auch darauf, eine Konkurrenz so ein bisschen rauszukitzeln. Das ist gut für die Entwicklung jedes einzelnen Spielers, jeder muss an die Grenze gehen und eine Top-Leistung abrufen. Da kann ich sagen, dass es Kevin in den letzten Spielen ach überragend gemacht hat, von daher haben wir vier Torhüter und sind auf dieser Position sehr, sehr gut bestückt - auch im internationalen Vergleich haben wir auf dieser Position mit die beste Qualität. Das ist für uns enorm wichtig, weil wir wissen, dass ein guter Torhüter viel wert ist.“

+++ Flick über den Umgang mit ungeimpften Spielern +++

„Nein, ich bin noch nicht weiter. Der Fokus liegt auf dem Spiel in Armenien.“

+++ Flick über Kehrer +++

„Zwei Tage nach dem Spiel ist das Individuelle im Vordergrund. Er hat lange gespielt und Probleme in der Wade. Ich denke aber, dass wir das hinbekommen, weil er spielen soll. Wir gehen aber kein Risiko ein.“

Anzeige

+++ Flick über Thomas Müller +++

„Thomas ist einer, der in der Gruppe immer präsent ist. Er stellt sich nie so in den Vordergrund, unterstützt aber immer die Mannschaft und sagt, was auf dem Platz zu tun ist. Aber auch neben dem Platz ist er sehr wichtig, weil er die Mannschaft pusht und aufweckt. Für uns ist er deshalb sehr wichtig. Er wird die Mannschaft als Spielführer auf den Platz führen. Ich freue mich, ihn in der Mannschaft zu haben, weil er sehr, sehr wertvoll ist.“

+++ Flick über den Kader +++

„Marc- André ter Stegen wird von Anfang an spielen. Kai Havertz wahrscheinlich auch, er ist fit und einsatzbereit.“

+++ Flick über Armenien +++

„Armenien hat auch einige Gesperrte. Für sie ist es das letzte Heimspiel im Jahr. Gegen eine große Mannschaft sind sie natürlich motiviert. Sie können die letzte Niederlage wett machen. Wir wollen, dass das nicht passiert. Wir wollen drei Punkte holen und mit einem Sieg dieses Länderspiel-Jahr beenden.“

+++ Flick verzichtet auf Reus und Neuer +++

Neben dem positiv auf Corona getesteten Niklas Süle und dessen Kontaktpersonen (Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Karim Adeyemi) verzichtet Flick freiwillig auf die beiden DFB-Stars Manuel Neuer und Marco Reus.

+++ Goretzka und Rüdiger fehlen +++