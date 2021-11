Alexander Zverev & Sophia Thomalla: Als Liebespaar nie Streit

Anzeige

Tennis-Star Alexander Zverev schwärmt von Sophia Thomalla - und gibt Einblicke in das junge Glück und dessen Auswirkungen auf die Karriere.

Das junge Glück schwebt auf einer Harmoniewolke: Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev erlebt nach eigener Darstellung mit seiner neuen Partnerin Sophia Thomalla ausschließlich positive Momente. (NEWS: Alles zum Tennis)

„Wir streiten wirklich nie“, sagte der 24-Jährige in einem RTL/ntv-Interview über seine erst vor wenigen Wochen öffentlich gewordene Beziehung mit dem Show-Sternchen.

An der Seite von Thomalla gehe es ihm „hervorragend gut. Sie versteht mein Leben, ich verstehe ihr Leben. In der Zeit, in der wir zusammen sind, haben wir uns noch kein einziges Mal gestritten.“ (NEWS: Zverev-Liebe Thomalla spricht von Hochzeit)

Auch Zverevs Leben „on the road“ sein kein großes Beziehungs-Hindernis: „Klar müssen wir uns anpassen, aber wir haben ja zum Glück keinen ‚9 to 5′-Job, bei dem wir immer an einer Stelle sein müssen. Wir können uns das frei einteilen.“

Alexander Zverev: Sophia Thomalla hilft auch der Karriere

In der Liebe zu der 32-Jährigen sieht Zverev auch einen Faktor für Erfolg auf dem Court: „Ich habe in Wien, als sie dabei war, wirklich unglaublich gut gespielt. Auf dem Tennisplatz sieht man dir immer an, wie es dir gerade im privaten Leben geht“, so der acht Jahre jüngere Hamburger mit Verweis auf seinen Turniersieg kürzlich in Österreichs Hauptstadt. (Kalender der ATP-Saison 2021)

Der Olympia-Sieger fügte an: „Den Stress, den du außerhalb vom Platz hast, oder auch das Glück, das nimmst du auf den Tennisplatz mit.“ (die ATP-Weltrangliste)

ATP Finals ab Sonntag: Thomalla wieder

Zverev weiß aus eigener Erfahrung, dass es auch anders gehen kann: Diverse persönliche Schlagzeilen, die es in den vergangenen Jahren um Zverev gab - an vorderster Stelle die von ihm zurückgewiesenen Gewaltvorwürfe von Ex-Freundin Olga Sharypova gingen an seinen Auftritten auf dem Court nicht spurlos vorbei.

Bei den am Sonntag startenden ATP Tour Finals der acht besten Spieler des Jahres wird Thomalla den Olympiasieger vor Ort wieder unterstützen.