FC Bayern: Dr. Maximilian Pelka ist der geheime Joker von Julian Nagelsmann Das ist Nagelsmanns Spielerflüsterer

Nagelsmann schwärmt von Pelka: "Heißt nicht umsonst Doktor"

Florian Plettenberg

Dr. Maximilian Pelka ist Julian Nagelsmann zum FC Bayern gefolgt. Der neue Team-Psychologe des FC Bayern ist ein wichtiger Bestandteil im Trainerteam. Der Cheftrainer erklärt die Gründe.

Nur seine Brille hat ihn von den Stars des FC Bayern unterschieden, als Dr. Maximilian Pelka vor Trainingsbeginn vor ein paar Tagen den Ball hochgehalten hatte. Technisch sauber, mitunter elegant, konnte der neue Team-Psychologe durchaus mithalten.

Pelka ist bei den Bayern mittendrin statt nur dabei! (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Auf Wunsch von Julian Nagelsmann ist ihm der 33 Jahre alte Sportpsychologe Anfang der Saison von Leipzig nach München gefolgt. Beide haben bei RB bereits erfolgreich zusammengearbeitet und führen ihre Kooperation in München nun fort.

Rangnick förderte Pelka bei RB Leipzig

Pelka wechselte im Juli 2017 zu RB, einer seiner Förderer war Ralf Rangnick. Zuvor war er bereits drei Jahr bei Fortuna Düsseldorf im Einsatz und promovierte parallel an der Ruhr-Universität in Bochum. Seinen Bachelor- und Master-Abschluss in Psychologie machte er im niederländischen Groningen. In seinen Forschungsarbeiten hat er sich unter anderem mit der Erholung und Belastung im Leistungssport befasst.

Pelka, aufgewachsen im westfälischen Selm, ist immer dabei, wenn Nagelsmann seine Stars auf den Trainingsplatz führt. Von der Seitenlinie aus analysiert er die Trainingsinhalte, an Spieltagen sitzt er auf oder neben der Ersatzbank. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Doch was genau sind seine Aufgaben? „Er ist nicht umsonst Doktor, er hat einen Plan von seinem Job“, sagt Nagelsmann: „Wir tauschen uns sehr oft aus und ich sage ihm meine Meinung zu gewissen Spielern und gebe Empfehlungen darüber ab, was ein Spieler braucht, um die maximale Leistungsfähigkeit zu haben. Am Ende wird Max aber immer selbst entscheiden, auf welche Spieler er zugeht und wie intensiv er mit ihnen spricht. Auch die Spieler entscheiden selbst, inwieweit sie das in Anspruch nehmen.“

Team-Psychologe Pelka: Er ist Nagelsmanns Schattenmann!

Pelka im Bayern-Team beliebt

Nach SPORT1-Informationen ist Pelka innerhalb der Mannschaft sehr beliebt. Die Spieler schätzen seine offene, aber dennoch zurückhaltende Art. Mit den Stars ist er regelmäßig im Austausch, ohne ihnen jedoch das persönliche Gespräch aufzuzwängen. Sein Erfolgsgeheimnis?

„Voraussetzung ist immer absolutes Vertrauen. Ohne das funktioniert es nicht. Die Psychologie ist schließlich ein Zusammenspiel von vielen Dingen“, sagte Pelka mal in einem Interview über seine Arbeit.

Dass Pelka weiß, wovon er spricht, hat auch mit seiner Vergangenheit zu tun. Denn früher spielte er selbst aktiv Fußball, unter anderem in der Junioren-Bundesliga und in der Oberliga im Senioren-Bereich. Deshalb seine gute Technik am Ball… (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Nagelsmann: Pelka kein „Plakativ-Psychologe“

Gefragt war Pelka vor allem nach der historischen 0:5-Pleite im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach. „Er versucht, uns Lösungen zu geben, die uns helfen, aus solche Situationen herauszukommen“, erklärte Nagelsmann anschließend: „Er ist aber kein Plakativ-Psychologe, der nach Niederlagen mit allen anfängt zu sprechen. Das ist immer ein laufender Prozess. Es geht um Verschiedenes, mal über Schlafqualität, dann über Umgang mit Druck. Manche greifen da sehr gerne drauf zurück, manche weniger. Trotzdem ist er mit jedem Spieler im Austausch.“

"Habe rumgeschrien!" So erlebte Nagelsmann die Blamage in der Küche

Doch wer denkt, dass Pelka Nagelsmann die Gedanken der Spieler mitteilt, die seine Hilfe in Anspruch nehmen, liegt falsch. „Ich mache es ihm mit der Schweigepflicht leicht“, sagt Nagelsmann: „Denn ich frage nicht nach und melde mich nur zu Wort, wenn ich das Gefühl habe, dass der ein oder andere Spieler einen Kniff braucht, um in der ein oder anderen Situation klarzukommen.“

Pelka und die Bayern, bislang ist es ein erfolgreiches Zusammenspiel…

