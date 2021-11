Standing Ovations für Davies in Edmonton - USA schlagen Erzrivalen Mexiko

USA übernehmen Platz 1 in Concacaf-WM-Qualifikation © AFP/GETTY IMAGES/SID/KIRK IRWIN

Bayern Münchens Außenverteidiger Alphonso Davies ist von den kanadischen Fans in seiner Heimat Edmonton frenetisch gefeiert worden. Beim 1:0 (1:0) der Kanadier in der WM-Qualifikation gegen Costa Rica wurde Davies in der 82. Minute unter Applaus und Standing Ovations ausgewechselt. Den Siegtreffer der nach sieben Spielen noch ungeschlagenen Kanadier erzielte Jonathan David (57.) vom französischen Meister OSC Lille.