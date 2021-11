WM-Qualifikation Südamerika: Argentinien greift nach Sieg gegen Uruguay nach WM-Ticket

Lionel Messi und seine Argentinier sind so gut wie sicher bei der WM 2022 in Katar dabei. Die Albiceleste besiegt Uruguay und schaut bereits auf den Klassiker gegen Brasilien.

Argentiniens Fußballer um Superstar Lionel Messi haben mit einem schwer errungenen 1:0 (1:0) beim Erzrivalen Uruguay so gut wie sicher ihr Ticket zur WM-Endrunde 2022 gelöst. Schon am Dienstag kann der Südamerika-Meister im Clasico gegen das bereits für die Weltmeisterschaft qualifizierte Brasilien ebenfalls die Reise nach Katar buchen.

Mehr Ballbesitz, aber deutlich weniger Torschüsse und ein früher Treffer von Angel Di Maria (7.) entschieden am Ende die Partie in Montevideo, in der Leverkusens Exequiel Palacios in der 81. Minute bei den Argentiniern zum Einsatz kam. Der angeschlagen angereiste Messi wurde nach zwei Spielen Pause bei Paris Saint-Germain in der Schluss-Viertelstunde eingewechselt.