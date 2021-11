Nationalmannschaft: Gündogan geht von Kimmich-Impfung aus

Gündogan: „Bin ein sehr toleranter Mensch“

Impf-Skeptiker Kimmich musste kurz nach seiner Ankunft von der Nationalmannschaft wieder abreisen, da er engen Kontakt zum positiv getesteten und doppelt geimpften Niklas Süle hatte. „Ich bin ein sehr toleranter Mensch, respektiere andere Meinungen und will deshalb nicht urteilen. Mir persönlich aber war es wichtig, dass ich meine Familie nicht in irgendeiner Form in Gefahr bringen könnte“, sagte Gündogan, der selber schon an COVID-19 erkrankt war. (NEWS: Alles Wichtige zur WM-Qualifikation)