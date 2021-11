Darts Grand Slam: So geht Raymond van Barneveld das Highlight an

Nach seinem sensationellen, aber schleppend angelaufenen Comeback konnte sich Raymond van Barneveld eines der acht begehrten Grand-Slam-of-Darts-Tickets über die Qualifier sichern. Er geht damit bei der Konkurrenz im Aldersley Leisure Village in Wolverhampton an den Start - die ab heute, 13 Uhr, live auf SPORT1 übertragen wird. (SERVICE: Alles zum Grand Slam of Darts)

Ein Umstand, über den der Altmeister mehr als nur Freude empfindet. „Ich bin einfach nur glücklich, wieder auf der größten Bühne zu stehen“, erklärte er im Gespräch mit The Darts Show Podcast und fügte hinzu: „Das ist es, worum es geht. Ich habe es vermisst. Der Grand Slam of Darts ist eine großartige Gelegenheit.“ (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Mit diesem Gefühl der Glückseligkeit will er ganz entspannt in das Turnier gehen. „Ich habe das Gefühl, dass ich nichts zu verlieren habe“, beschrieb er seine Gefühlslage. Daher wolle er sich mit nicht mit irgendwelchen Zielsetzungen Druck machen.

Raymond van Barneveld über die Leistungsdichte im Darts

Allerdings seien solche Ansagen heutzutage auch schwerer in die Tat umzusetzen als in den Anfängen seiner Karriere. In den 80er Jahren habe ein 85er Schnitt immer zum Sieg gereicht und selbst in den 90ern wäre ein 3-Darts-Average von 90 eine Sieggarantie gewesen.