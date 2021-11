Anzeige

Kanada: Alphonso Davies vom FC Bayern feiert Sieg gegen Costa Rica Kritik an Davies bei Kanadas Triumph

Entertainer, Tänzer, Kommentator: Davies' legendärste Momente

Alphonso Davies kommt seinem Traum von der WM näher. der Bayern-Star muss allerdings beim Sieg gegen Costa Rica Kritik einstecken.

Der WM-Traum von Alphonso Davies lebt mehr denn je.

Bei seiner emotionalen Rückkehr nach Edmonton, wo der Bayern-Star seine Kindheit verbrachte, durfte Davies am Ende über einen 1:0-Sieg gegen Costa Rica jubeln.

Davies bestritt sein erstes Heimspiel, seit er als Teenager zu den Vancouver Whitecaps wechselte, um seine Karriere als Profifußballer zu starten. Nun kehrte er als echter Star zurück.

Allerdings übertrieb es der 21-Jährige offenbar mit Einzelaktionen und verzettelte sich dabei einige Male.

„Ich denke, für Alphonso ist es ein schwieriger Moment, wenn er nach Hause kommt“, sagte Trainer John Herdman. „Es ist nicht einfach, er hat das Gefühl, dass er mehr leisten muss, als er eigentlich müsste. „Wir brauchen keine Superstar-Momente, wir brauchen ihn nur mit maximaler Intensität und maximalem Einsatz, und das wird für uns reichen.“ (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)

Letzte WM-Teilnahme für Kanada vor 35 Jahren

Vor 48.806 Zuschauern erzielte Jonathan David in der 57. Minute den einzigen Treffer des Abends. Es war die drittgrößte Zuschauerzahl, die die kanadische Männer-Nationalmannschaft je gesehen hat.

„Ich denke, man muss den Fans in Edmonton und den Leuten, die von überall her angereist sind, ein großes Dankeschön sagen“, sagte Herdman. „Ich habe Leute aus Ottawa in meinem Hotel gesehen, die Leute sind angereist, um diese Mannschaft zu sehen, die Atmosphäre war elektrisierend. (DATEN: Tabellen der WM-Qualifikation)

Durch den Sieg fuhr Kanada drei wichtige Punkte auf dem Weg zur WM ein. Die ersten drei der acht Mannschaften der letzten Concacaf-Qualifikationsrunde nehmen an der Weltmeisterschaft im kommenden November in Katar teil, die viertplatzierte Mannschaft muss in in ein interkontinentales Playoff.

In der Tabelle liegen die Kandadier auf Platz 3. An der Spitze thront nun die USA nach einem 2:0 gegen Mexiko (Tore: Christian Pulisic und Weston MeKennie). Kanada hat seit seiner einzigen Teilnahme 1986 nicht mehr an einer Weltmeisterschaft der Männer teilgenommen. (NEWS: Alles Wichtige zur WM-Qualifikation)

