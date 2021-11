NBA: Dennis Schröder glänzt bei den Boston Celtics mit Saisonbestwert

Dennis Schröder führt die Boston Celtics mit seiner bisher besten Saisonleistung zum Heimsieg gegen die Milwaukee Bucks. In der Verlängerung läuft der Deutsche besonders heiß.

Dennis Schröder scheint bei den Boston Celtics nun so richtig angekommen zu sein. Als der deutsche Nationalspieler in der Verlängerung gegen die Milwaukee Bucks an die Freiwurflinie ging, feierten ihn die Celtics-Fans mit „MVP, MVP“-Rufen.