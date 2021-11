DFB-Team: Flick mit Blick auf WM optimistisch - "Wir machen die richtigen Schritte"

Hansi Flick sieht die Nationalmannschaft auf einem guten Weg in Richtung WM. Der Bundestrainer will seine Serie fortsetzen.

Bundestrainer Hansi Flick blickt dem WM-Jahr optimistisch entgegen. „Wir sind auf den richtigen Weg und machen die richtigen Schritte, um am Ende erfolgreich zu sein“, sagte Flick dem SID beim VW-Fahrtraining in Wolfsburg.

Vor dem sportlich unbedeutenden letzten WM-Qualifikationsspiel am Sonntag in Armenien sieht der 56-Jährige trotz der sechs Siege zum Start seiner Amtszeit noch Verbesserungspotenzial.

Flick: „Müssen noch einiges verbessern“

„Wir machen schon vieles gut und richtig. In der Präzision können und müssen wir aber noch einiges verbessern. Daran müssen wir arbeiten. Wir wissen, dass wir wenig Zeit haben“, sagte Flick mit Blick auf das Turnier in einem Jahr in Katar.