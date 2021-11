AEW Rampage: Diese Begegnung lässt vor Full Gear nochmal aufhorchen

Vor dem Pay Per View Full Gear mit dem World-Title-Match zwischen Kenny Omega und Hangman Page gab es bei der TV-Show Rampage noch eine Backstage-Konfrontation, in der Herausforderer Page die Hauptrolle spielte.

Hangman Page bald gegen Adam Cole?

Page wandte sich hinter den Kulissen an die Young Bucks, in den Gruppierungen Bullet Club und The Elite einst gemeinsame Freunde und Gefährten von ihm und Omega.

Er erinnerte an den Bruch, in dem auch die Bucks eine Rolle gespielt hatten - und bat um Entschuldigung für sein eigenes Fehlverhalten damals, dass er „die Freundschaft weggeschmissen“ und Nick und Matt Jackson durch sein damaliges Versagen eine Titelchance gekostet hatte.

Page thematisierte aber auch, dass die Bucks dem zum Oberbösewicht gewordenen Omega inzwischen bedingungslos folgen und Page im Sommer ebenfalls eine Titelchance gekostet hätten. Er meinte, dass sie nun quitt seien - und warnte sie, sich in sein Match gegen Omega einzumischen. Sollten sie das tun, würde er sie „ruinieren“. Die Bucks reagierten auf diese Ansage und die Begegnung mit Page generell nicht so selbstbewusst wie sonst, forderten den Kameramann hinterher zu einem schnellen Schnitt auf.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Was zusätzlich spannend an der Begegnung war: Sie wurde eingeleitet durch ein Blickduell von Page und Adam Cole, der sich nach seinem Wechsel von WWE zu AEW ebenfalls seinen alten Weggefährten Omega und den Bucks angeschlossen hat. Die Bucks schickten Cole schließlich weg - wie ein Zufall wirkte die Szenerie jedoch nicht: In einem Duell Page vs. Cole steckt eine World-Title-Fehde der Zukunft.