WWE SmackDown: Roman Reigns als König - neue Stars gestärkt

WWE-Topstars Roman Reigns geriert sich bei der Freitagsshow nun auch als König - während in seinem Windschatten frische Gesichter gestärkt und Chaos um die kommende Großveranstaltung geschürt wurden.

Bei Friday Night SmackDown schritt der Aufbau der Survivor Series in einer Woche mit einigen Änderungen in den traditionellen Elimination Matches voran, auch einige neue Stars bekamen die Gelegenheit, ins Rampenlicht zu treten.

Aliyah siegt - und wird Opfer von Machtspielen

Gleich im ersten Kampf des Abends setzte die frisch vom NXT-Kader zu SmackDown beförderte Aliyah ein Ausrufezeichen, als sie in einem Six Women Tag Team Match Veteranin Natalya pinnte. Aliyah rollte Bret Harts Nichte ein, als die den Sharpshooter unfair mit den Seilen verstärken wollte, dabei aber von Aliyahs Partnerin Naomi weggeschubst wurde.

Sami Zayn aus dem Team - für Neuling Von Wagner?

Nun verkündete er, dass Jeff Hardy und Sami Zayn ihren jeweiligen Platz bei SmackDown in einem Match aufs Spiel setzen mussten. Zayn verlor, wer ihn ersetzt, blieb zunächst offen - aber es fiel auf, dass Pearce einen weiteren Neuling an seiner Seite hatte.

Pearce hatte bei der Ankündigung in seinem Büro Von Wagner neben sich, eben erst beim neuen „NXT 2.0″ prominent ins TV befördert und nun anscheinend schon für eine Rolle bei SmackDown vorgesehen.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Der 1,93 Meter große Schwergewicht Wagner - bürgerlich: Cal Bloom - ist der Sohn von Wayne Bloom, WWF-Fans der frühen Neunziger bekannt als Beau Beverly von den Beverly Brothers. Der frühere Tight End im College-Footballteam der University of Central Florida wird als potenzieller Star hoch gehandelt.

Los Lotharios und Toni Storm punkten

... während Toni Storm Damenchampion Charlotte Flair am Mikrofon Kontra gab und sie zu einem Titelmatch herausforderte. Flair - bei den Survivor Series in einem durch den jüngsten realen Eklat pikant gewordenen Duell mit RAW-Pendant Becky Lynch im Einsatz - lehnte ab.

Roman Reigns demütigt „King“ Xavier Woods

Das Series-Duell der männlichen Champions zwischen Universal Champion Reigns und WWE Champion Big E wurde in Abwesenheit von Big E vorangetrieben, indem Reigns seine vergangene Woche gestartete Mini-Fehde mit Big Es New-Day-Weggefährten „King“ Xavier Woods fortsetzte.

In einem Match, das vorsah, dass Reigns im Fall einer Niederlage vor King Woods niederknien musste, stellten Reigns‘ Neffen Jimmy und Jey Uso sicher, dass das nicht passierte.

Nach dem durch den Eingriff ergebnislosen Match nahm Reigns das Recht in die eigene Hand, verprügelte Woods mit den Usos und ließ sich selbst höhnisch dessen Krone aufsetzen.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 12. November 2021:

Non Title Match: Roman Reigns vs. King Woods - No Contest