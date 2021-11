Formel 1: Nikita Mazepin in Tränen nach Brasilien-Qualifying - Haas-Pilot unterliegt Schumacher

Platz 20 im Qualifying - an sich ein normaler Formel-1-Tag für Nikita Mazepin in dieser Saison. Doch nach dem letzten Platz in Brasilien reagiert der Teamkollege von Mick Schumacher ungewöhnlich emotional.

Der sonst so selbstbewusste Haas-Pilot stand beim Interview nach dem Qualifying in Brasilien und kämpfte erfolglos gegen die Tränen an. (Sprintrennen am Samstag um 20.30 Uhr im LIVETICKER)