England fehlt ein Punkt - Polen macht Druck

England ist dank Harry Kane fast sicher für die WM qualifiziert © AFP/SID/PA Images / Icon Sport

England geht mit einer ausgezeichneten Ausgangslage in das Fernduell um das direkte Ticket für die Fußball-WM 2022 in Katar gegen Polen.

England geht mit einer ausgezeichneten Ausgangslage in das Fernduell um das direkte Ticket für die Fußball-WM 2022 in Katar gegen Polen. Die „Three Lions“ liegen nach dem klaren 5:0 (5:0)-Erfolg gegen Albanien vor dem letzten Spieltag in der Gruppe I mit 23 Punkten weiter drei Zähler vor dem Verfolger an der Tabellenspitze.

Die Polen um Superstar Robert Lewandowski gewannen in Überzahl in Andorra mit 4:1 (3:1) und haben mindestens die Teilnahme an den Play-offs sicher. Lewandowski (5./73.), Kamil Jozwiak (11.) und Arkadiusz Milik (45.+2) erzielten die Treffer, Marc Vales traf für den Außenseiter (45.). Andorras Ricard Fernandez sah bereits nach 19 Sekunden die Rote Karte.

