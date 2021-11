Schaub und Sabitzer schießen Österreich zum Sieg

Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft hat dank der Bundesligaprofis Louis Schaub vom 1. FC Köln und Marcel Sabitzer (Bayern München) in der WM-Qualifikation einen 4:2 (0:1)-Erfolg gegen Israel gefeiert und trotz Platz vier in Gruppe F über Umwege weiter Chancen auf die WM-Teilnahme. Im zweiten Spiel besiegten die bereits qualifizierten Dänen Außenseiter Färöer mit 3:1 (1:0).

Wenn aus dem Quintett Belgien, Italien, Spanien, Frankreich und Wales vier Teams in ihren Quali-Gruppen Erster oder Zweiter werden - und die Wahrscheinlichkeit dafür ist hoch -, steht Österreich in den WM-Play-offs. Grund dafür ist der Gruppensieg von David Alaba und Co. in Pool B der Nations League in der vergangenen Saison. 1998 in Frankreich war Österreich zum bisher letzten Mal bei einer WM dabei.