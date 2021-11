Basketball, EuroLeague: FC Bayern unterliegt AS Monaco - Trinchieri im Wut

Enttäuschte Basketballer: Bayern verliert in Monaco © FIRO/FIRO/SID

Die Basketballer von Bayern München zahlen in der EuroLeague auch bei AS Monaco Lehrgeld. Das Trinchieri-Team bleibt vieles schuldig.

Die Basketballer von Bayern München haben in der EuroLeague den nächsten Rückschlag erlitten. ( NEWS: Alles zur EuroLeague )

Beim französischen Klub AS Monaco unterlag der deutsche Pokalsieger am Freitagabend nach einer schwachen Vorstellung mit 71:94 (43:55) und kassierte am 9. Spieltag bereits seine sechste Niederlage.