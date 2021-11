Anzeige

AEW Full Gear 2021: Match-Card, Gerüchte, TV, Live-Stream Was zaubert WWE-Rivale AEW diesmal aus dem Hut?

AEW statt WWE: Bryan Danielson bringt Fans zum Toben!

Martin Hoffmann

Der Pay Per View Full Gear 2021 wartet mit jeder Menge potenzieller Kracher-Matches auf - auch mit neuen Debüts? Hier alle Infos.

Beim letzten Pay Per View All Out gab es die großen Überraschungs-Debüts der von WWE gewechselten Adam Cole und Bryan Danielson - was hat AEW diesmal in petto?

In der Nacht zum Sonntag steigt das Großereignis Full Gear 2021, mit einer Card voller Matches, in denen das Potenzial für Kracher steckt: Im Mittelpunkt steht das in einer Langzeitstory seit Jahren aufgebaute World-Title-Match zwischen Champion Kenny Omega und Publikumsliebling Hangman Page - auch Danielson, Cole und Topstar CM Punk (gegen den zuletzt zu Hochform aufgelaufenen Spätblüher Eddie Kingston) sind im Einsatz.

Wie immer vor größeren Ereignissen bei All Elite Wrestling brodelt zudem die Gerüchteküche, was mögliche Debüts und andere Überraschungen angeht.

Der prominenteste Free Agent, der bei Full Gear erstmals auftauchen könnte: Windham Rotunda, der frühere „Fiend“ Bray Wyatt von WWE. Die 90-tägige Nichtantrittsklausel nach dessen Entlassung ist abgelaufen, er wäre erstmals für AEW verfügbar.

Anders als vor den Debüts von Punk und Danielson ist die Lage undeutlich: Zwar hat Windham - wie er nun wohl heißen wird - seine Fans zuletzt immer wieder mit andeutungsreichen Social-Media-Beiträgen in Atem gehalten, AEW-Boss Tony Khan wich jedoch allen Medienfragen zum Stand einer potenziellen Verpflichtung aus.

Eine weitere potenzielle Personalie: Japan-Superstar Kazuchika Okada ist wegen einer US-Show der Partnerliga NJPW im Lande. Schon unter der Woche ließ aufhorchen, dass AEW einen Story-Faden zwischen dem „Rainmaker“ und den Best Friends um Orange Cassidy knüpfte. Okada ist bei westlichen Fans vor allem für seine epische Fehde mit AEW-Champion Omega bekannt.

AEW Full Gear 2021 - die Matches:

AEW World Title Match: Kenny Omega (c) vs. Hangman Page

Championship Eliminator Final Match: Bryan Danielson vs. Miro

AEW World Tag Team Title Match: The Lucha Bros. (c) vs. FTR

AEW Women‘s Title Match: Britt Baker (c) vs. Tay Conti

CM Punk vs. Eddie Kingston

Darby Allin vs. MJF

Cody Rhodes & Pac vs. Andrade El Idolo & Malakai Black

Minneapolis Street Fight: The Inner Circle vs. American Top Team

Falls Count Anywhere Match: Christian Cage & The Jurassic Express vs. Adam Cole & The Young Bucks

Datum, Uhrzeit, TV, Livestream:

AEW Full Gear steigt in der Nacht zum Sonntag um 2 Uhr deutscher Zeit (Kickoff-Show 1 Uhr).

TV: Sky Select