NFL: Odell Beckham Jr. kann bei Los Angeles Rams bis 4,25 Millionen Dollar verdienen - der Großteil ist als Bonus vereinbart

Die Los Angeles Rams sichern sich die Dienste von Odell Beckham Jr. und sorgen so für das nächste Ausrufezeichen im Kampf um den NFL-Titel. Aber auch bei den Vertragsverhandlungen scheinen die Rams alles richtig gemacht zu haben.

Insgesamt kann Odell Beckham Jr., der sich mit einem Vertrag bis zum Saisonende an die Rams gebunden hat , 4,25 Millionen Dollar verdienen. Auf den ersten Blick scheint OBJ damit einen guten Deal abgeschlossen zu haben. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Er bekommt damit in etwa die Summe, die er bei den Cleveland Browns bis zum Ende der Regular Season eingestrichen hätte. Dazu kann er sich bei den Rams für einen neuen hochdotierten Vertrag in der kommenden Offseason empfehlen und seine Zeit in Los Angeles vielleicht sogar mit einem Ring versüßen.