NFL: Brady, Wilson, Gronkowski und Allen - Manning-Fluch sucht NFL-Stars heim

Dass Bills-Quarterback Josh Allen von Josh Allen gesackt wurde , sollte eigentlich das Verrückteste sein, was am vergangenen NFL-Wochenende passierte.

Immerhin war so etwas noch nie zuvor in der NFL-Geschichte passiert, seit die Liga 1982 damit begann, Sacks zu zählen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

NFL: Gäste von Peyton und Eli Manning verflucht?

Eben jener Allen war in Woche 8 zu Gast in der ESPN -Show „ManningCast“, die von den NFL-Ikonen Peyton und Eli Manning moderiert wird.

Wilson und Gronkowski verletzten sich nach ihren Auftritten sogar so schwer, dass sie lange ausfielen - wenngleich der Seahawks-Star am Wochenende zurückkehren soll .

Bills um Allen unterliegen trotz klarer Favoritenrolle

Allen selbstkritisch: „Haben Mist zusammengespielt“

Quarterback Allen war zudem mit drei Ballverlusten und null Touchdowns an der Niederlage nicht ganz unschuldig. Jacksonvilles Josh Allen war an diesem Abend schlichtweg der bessere Allen.

NFL: Mahomes kämpft gegen den Madden-Fluch

Bei den Fans der Kansas City Chiefs ging die Angst um, als EA Sports im April 2019 bekannt gab, dass Quarterback Patrick Mahomes das Cover von Madden 20 ziert. Denn in der Vergangenheit ereilte Spieler, die das Titelbild schmückten, häufig der Madden-Fluch © Getty Images

Immer wieder gab es schwere Verletzungen, wurden wichtige Spiele verloren, lieferten Spieler schlechte Leistungen. Doch Mahomes brach den Fluch - und EA reagierte mit einem Post in den sozialen Medien. Zunächst spielte der Chiefs-Star eine bärenstarke reguläre Saison ... © twitter.com/MaddenNFL20

..., dann folgte am Sonntag der Sieg im Super Bowl LIV. Mahomes führte sein Team nach Zehn-Punkte-Rückstand zum 31:20 gegen die San Francisco 49ers und wurde zum MVP gewählt © Getty Images

Wo kommt der Fluch her? Was hat es damit auf sich? Und wer sind die (zahlreichen) bisherigen Opfer? Verletzungen, Patzer, Pleiten - SPORT1 zeigt alle Episoden des Madden-Fluchs © SPORT1-Montage: Marc Tirl/Getty Images/EA Sports/iStock

Madden NFL 99 - GARRISON HEARST (San Francisco 49ers): Nach einer starken Debütsaison für die 49ers wurde der Running Back der erste Cover-Athlet, nachdem zuvor immer Namensgeber John Madden das Titelbild des Videospiels geziert hatte © EA Sports

Nachdem er auf dem Cover zu sehen war, führte Hearst sein Team in die Playoffs der Saison 1998, wo er sich allerdings im Zweitrundenspiel bei den Atlanta Falcons den Knöchel brach - und im Anschluss zwei komplette Spielzeiten verpasste © Getty Images

Madden NFL 2000 - BARRY SANDERS (Detroit Lions): Kaum auf dem Cover von Madden NFL 2000, verkündete Running Back und NFL-Legende Sanders im Juli 1999 vollkommen überraschend seinen Rücktritt © Getty Images

Sanders' Rückzug hinterließ eine große Lücke im Kader der Lions - und reichlich Diskussionsstoff unter den Fans, die bis heute über die mysteriösen Umstände des plötzlichen Karriereendes rätseln © Getty Images

Madden NFL 2000 - DORSEY LEVENS (Green Bay Packers): Nach Sanders' Rücktritt suchte EA nach Ersatz und brachte ein Alternativ-Cover mit Dorsey Levens heraus © EA Sports

Die Packers spielten in der Folge die schlechteste Saison unter Quarterback Brett Favre. In der anschließenden Saison begann mit einer hartnäckigen Verletzung auch Levens' persönlicher Abstieg, der in seinem Aus in Green Bay 2001 gipfelte © Getty Images

Madden NFL 2001 - EDDIE GEORGE (Tennessee Titans): Über 1509 Rushing Yards und 16 Touchdowns, das klingt nicht gerade nach einer verfluchten Saison für den Running Back der Titans - wäre da nicht der folgenschwere Patzer im Playoff-Duell mit den Ravens gewesen © EA Sports

George ließ im letzten Viertel einen Pass aus den Händen gleiten, den Ray Lewis zum vorentscheidenden 24:10 in die Endzone trug. An die 1500 Yards aus jener Saison kam George in den folgenden Jahren nie wieder heran © Getty Images

Madden NFL 2002 - DAUNTE CULPEPPER (Minnesota Vikings): Mit 4000 Passing Yards und 500 Rushing Yards führte Quarterback Culpepper die Vikings in seiner ersten Saison als Starter bis ins Conference Championship Game - und schaffte es so aufs Madden-Cover © EA Sports

Die folgende Saison aber war für Culpepper früher als erhofft beendet: Anfang Dezember zog er sich eine Knieverletzung zu und konnte nur noch zuschauen. In der anschließenden Saison warf Culpepper 23 Interceptions bei nur 18 Touchdowns © Getty Images

Madden NFL 2003 - MARSHALL FAULK (St. Louis Rams): Nach drei Auszeichnungen zum Offensive Player of the Year und einem Super-Bowl-Triumph schaffte es der Running Back im Sommer 2002 aufs Madden-Cover © EA Sports

Die Folge: Von 1382 Rushing Yards im Vorjahr ging es bergab auf 953, statt 21 Touchdowns standen am Ende der Saison nur noch zehn zu Buche, pro Spiel erlief Faulk nur noch 68 statt zuvor 98 Yards © Getty Images

Madden NFL 2004 - MICHAEL VICK (Atlanta Falcons): Mit seinen gleichermaßen ausgeprägten Fähigkeiten im Pass- wie im Laufspiel revolutionierte Vick die Position des Quarterbacks. Kein Wunder, dass ihn EA als Coverboy auswählte © EA Sports

Für Vick erwies sich das jedoch keineswegs als Glücksfall: In einem Preseason-Spiel brach sich Vick das rechte Wadenbein und verpasste die ersten elf Saisonpartien © Getty Images

Madden NFL 2005 - RAY LEWIS (Baltimore Ravens): Jahrelang war Ray Lewis einer der gefürchtetsten Verteidiger der NFL, brachte es so zu Cover-Ehren bei EA Sports © EA Sports

Prompt blieb Lewis (r.) erstmals in seiner NFL-Karriere in einer gesamten Saison ohne Interception, verbuchte so wenige Sacks wie nie zuvor und so wenige Tackles wie seit seiner Rookie-Saison nicht mehr © Getty Images

Madden NFL 2006 - DONOVAN MCNABB (Philadelphia Eagles): Mit einer Bilanz von 13-2 in seinen Starts führte der Quarterback die Eagles in den Super Bowl XXXIX, wo sich die New England Patriots als zu stark erwiesen © EA Sports

Nach dem Sprung aufs Madden-Cover ging es für McNabb stetig bergab: In der Saison 2005 zwang ihn eine Leistenverletzung zum vorzeitigen Saisonende, im Jahr darauf ein Kreuzband- und Meniskusriss. An seine Super-Bowl-Saison konnte er nie mehr anknüpfen © Getty Images

Madden NFL 2007 - SHAUN ALEXANDER (Seattle Seahawks): Als erster Running Back der NFL-Geschichte verbuchte Alexander fünf Jahre in Folge mehr als 15 Touchdowns, in der Saison 2006 waren es sage und schreibe 28 © EA Sports

Nur wenige Wochen nach dem Erscheinen von Madden NFL 2007 brach sich Alexander schon im dritten Saisonspiel gegen die Giants den Fuß, verpasste sechs Spiele und blieb erstmals als Starter unter 1000 Rushing Yards in einer Saison © Getty Images

Madden NFL 2008 - VINCE YOUNG (Tennessee Titans) und LUIS CASTILLO (San Diego Chargers): Auf dem Cover von Madden NFL 2008 sollte eigentlich San Diegos LaDainian Tomlinson erscheinen, der aber lehnte nach Protesten der Chargers-Fans dankend ab © EA Sports

Young witzelte bei der Bekanntgabe noch über den Fluch, verpasste wegen einer Oberschenkelverletzung in Woche 6 aber sein erstes NFL-Spiel überhaupt. Nach einer Knieverletzung im ersten Spiel der Folgesaison war er seinen Starterjob bei den Titans für den Rest des Jahres los © Getty Images

Castillo erging es nicht viel besser: Wegen einer Knieverletzung fiel der Defensive End einige Monate nach der Madden-Veröffentlichung für mehrere Wochen aus und stand nur in zehn Partien auf dem Feld © Getty Images

Madden NFL 2009 - BRETT FAVRE (Green Bay Packers): Eigentlich war das Cover als Hommage an Favres große Karriere geplant, nachdem dieser seinen Rücktritt erklärt hatte. Der langjährige Packers-Quarterback aber entschied wenig später, bei den Jets noch einmal zurückzukehren © EA Sports

Auf dem Cover im Packers-Jersey, auf dem Feld ein New Yorker - das konnte ja nicht gut gehen. Favre spielte eine der schwächsten Saisons seiner Karriere, leistete sich unter anderem genauso viele Interceptions (22) wie er Touchdown-Pässe warf © Getty Images

Madden NFL 2010 - TROY POLAMALU (Pittsburgh Steelers): Erstmals zierten mit Cardinals-Receiver Larry Fitzgerald und Polamalu zwei Spieler gleichzeitig das Madden-Cover - und zumindest einer wurde vom Fluch verschont © EA Sports

Der für seine Haarpracht bekannte Steelers-Verteidiger Polamalu allerdings wurde voll erwischt: Im ersten Saisonspiel zog er sich eine Innnenbandzerrung zu, kehrte in Woche 6 zurück, nur um sich vier Spiele später das hintere Kreuzband zu reißen - und die Steelers verpassten die Playoffs © Getty Images

Madden NFL 2011 - DREW BREES (New Orleans Saints): Nach dem Super-Bowl-Triumph über Peyton Mannings Indianapolis Colts wurde Brees im Sommer 2010 für das Madden-Cover ausgewählt © EA Sports

Glück brachte jedoch auch ihm die Cover-Nominierung nicht: Brees' Interceptions verdoppelten sich von elf auf 22 und in der ersten Playoff-Runde setzte es eine bittere Pleite gegen die Seahawks, die sich als erstes Team mit negativer Bilanz in die Postseason geschummelt hatten © Getty Images

Madden NFL 2012 - PEYTON HILLIS (Cleveland Browns): Dank einer starken Saison mit fast 1200 Rushing Yards sicherte sich Running Back Hillis seinen Platz auf dem Titelbild © EA Sports

Noch vor der neuen Spielzeit sorgten Vertragsverhandlungen mit den Browns jedoch für Unruhe, während der Saison zwangen Hillis Oberschenkelprobleme zu mehreren Pausen. Am Saisonende standen nur 587 Yards für ihn zu Buche - und die Browns setzten Hillis vor die Tür © Getty Images

Madden NFL 25 - ADRIAN PETERSON (Minnesota Vikings): Fast 2100 Rushing Yards und 131 Yards pro Spiel führten den Running Back der Vikings verdientermaßen aufs Cover der Jubiläumsausgabe © EA Sports

In der folgenden Saison aber machte Peterson eine hartnäckige Fußverletzung zu schaffen, Minnesotas Offensiv-Star musste immer wieder kürzertreten. Gegen Ende der Saison stand er kaum noch auf dem Feld - und Minnesotas Bilanz stürzte von 10-6 auf 5-10-1 ab © Getty Images

Madden NFL 2015 - Richard Sherman (Seattle Seahawks): Nach dem Super-Bowl-Triumph der defensivstarken Seahawks landete folgerichtig im Sommer 2014 Cornerback Sherman auf dem Madden-Cover © EA Sports

Sherman lieferte anschließend zwar erneut eine starke Saison ab, dafür aber fand Seattles Spielzeit ein bitteres Ende: Sekunden vor Schluss vergaben die Seahawks gegen die Patriots die Chance zum erneuten Super-Bowl-Triumph © Getty Images

Madden NFL 2017 - Rob Gronkowski (New England Patriots): Der Tight End der Patriots war jahrelang der dominanteste NFL-Spieler auf seiner Position, sammelte im Jahr vor seinem Auftritt auf dem Cover 1176 Yards und elf Touchdowns © EA Sports

Nach Oberschenkelproblemen zu Saisonbeginn bedeutete eine Rückenverletzung das Saison-Aus - und damit nach zwei Jahren ohne größeren Schaden auch die Rückkehr des Madden-Fluchs © Getty Images

Madden NFL 2018 - Tom Brady (New England Patriots): Nach 2017 strahlt auch 2018 wieder ein Spieler der New England Patriots vom Cover. Quarterback Tom Brady gelingt im Jahr zuvor die legendäre Aufholjagd gegen die Atlanta Falcons im Super Bowl © EA Sports

Doch so fröhlich Brady nach dem Super Bowl im Vorjahr, so deprimiert ist er nach dem Endspiel 2018. Im Finale setzt es gegen die Philadelphia Eagles eine bittere Niederlage. Der inzwischen über 40-Jährige muss MVP Nick Foles beim Feiern zuschauen © Getty Images

Madden NFL 2019 - Antonio Brown (Pittsburgh Steelers): Die Dominanz der Patriots-Profis auf dem Madden-Cover nimmt 2019 mit Antonio Brown ein Ende. Der Wide Receiver lieferte eine bärenstarke Saison 2018 und darf sich völlig zurecht über das Cover freuen © EA Sports

Die Saison läuft dann aber alles andere als rund. Brown liefert zwar gute Stats, die Steelers verpassen aber die Playoffs. AB legt sich mit Quarterback Roethlisberger und Receiver-Kollege Smith-Schuster an, zudem wirft er einen Ball in Richtung eines Kollegen. Nach einer unwürdigen Posse wechselt er zu den Oakland Raiders. Ein Jahr später wird er endgültig zur Skandalnudel der Liga © Getty Images

Madden NFL 2020 - Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs): Der Quarterback übernahm im Januar 2018 den Starter-Posten bei Kansas City - und lieferte phänomenal ab. Mahomes brach viele Rekorde und wurde folgerichtig zum MVP gewählt. In den Playoffs folgte erst das Aus im AFC Championship Game. EA wählte ihn dann als neues Gesicht aus © twitter.com/patrickmahomes