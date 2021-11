Hamilton Schnellster im Qualifying von Sao Paulo

São Paulo (SID) - Rekordweltmeister Lewis Hamilton geht von Startplatz eins ins dritte und letzte Sprintrennen der Formel-1-Saison. Der britische Mercedes-Pilot gewann am Freitag souverän das Qualifying von Sao Paulo, auf den Plätzen zwei und drei landeten WM-Spitzenreiter Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) und Hamiltons finnischer Teamkollege Valtteri Bottas.

Im Sprint am Samstag (20.30 Uhr MEZ/Sky) geht es allerdings in erster Linie um die Startplätze für den Grand Prix am Sonntag (18.00 Uhr/Sky). Dann erwartet Hamilton aufgrund eines Motorenwechsels eine Strafversetzung um fünf Startplätze.