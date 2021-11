Regionalliga Bayern: Sandro Wagner spielt mit SpVgg Unterhaching remis

Nach drei Siegen in Serie kassiert Sandro Wagner mit der SpVgg Unterhaching in der Regionalliga Bayern einen Dämpfer. Daheim reicht es nur zu einem Remis.

Denn Nürnberg ging durch einen Treffer von Leonardo Vonic in der 87. Minute in Führung. In einer ereignisreichen Schlussphase traf Haching in Person von Sandro Porta nur eine Minute später zum Ausgleich.