Formel 1: Valtteri Bottas verteidigt sich gegen Kritik und öffnet Seele

Valtteri Bottas wurde von Mercedes-Teamchef Toto Wolff und auch Teamkollege Lewis Hamilton in Mexiko kritisiert. Nun spricht der Finne offen über seine Gefühle.

Nach dem Rennen in Mexiko war Valtteri Bottas der Buh-Mann im Lager des Weltmeisterteams. Sowohl Lewis Hamilton als auch Teamchef Toto Wolff kritisierten den Finnen , weil er Red Bull-Rivale Max Verstappen im Sprint zur ersten Kurve „eine Busspur“ freigemacht hatte.

Der Butler hat nicht gut genug gedient, der Wingman seine Aufgabe nicht erfüllt. Dabei war das eine Ausnahme: Bottas hat seit 2017 entscheidenden Anteil an den WM-Titeln von Mercedes und Hamilton. Seine Bilanz: 19 Pole-Positions, 56 Podestplätze, 18 schnellste Rennrunden. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Bottas wehrt Kritik ab

„Ich bin stolz, dass wir so viele Erfolge eingefahren haben und ich dazu beitragen durfte, die WM-Titelserie von Mercedes fortzusetzen“, sagt Bottas im F1-Podcast Beyond the Grid. „Wenn ich auf meine Zeit hier zurückblicke, dann darf ich behaupten, dass ich alles geben habe und mir nichts vorwerfen muss.“