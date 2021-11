FC Barcelona & Xavi: Dembele bekommt offenbar Strafe

Was hatte Xavi seinen Schützling vor wenigen Tagen noch gelobt .

Mehr noch: Die Vertragsverlängerung mit dem ehemaligen Spieler von Borussia Dortmund sei für den in den Krise steckenden Top-Klub sogar „eine unserer Prioritäten“.

Wie ESPN -Journalist Jordi Blanco Duch berichtet, erschien Dembélé am Freitagmorgen zu spät am Trainingsgelände der Katalanen. ( SERVICE: Ergebnisse und Spielplan )

FC Barcelona: Offenbar Strafe für Dembélé

Klingt nichtig im Vergleich zu früheren Aufregern des hochveranlagten Dembélé, der 2017 für 135 Millionen Euro vom BVB gewechselt war, und in der Vergangenheit immer wieder durch Undiszipliniertheiten aufgefallen war. ( SERVICE: Tabelle von La Liga )

Zur Erinnerung: Dembélé war in der Vergangenheit nicht zuletzt mehrfach durch sein ausschweifendes Nachtleben aufgefallen.

2018 ließ sich sogar einmal dazu hinreißen, mit einem Privatjet in die marokkanische Stadt Marrakesch zu reisen, um dort eine Diskothek zu besuchen. (HINTERGRUND: Dembele - wenn Talent nicht reicht)

Dembélé: Immer wieder undiszipliniert

Dembélé, der 2018 mit Frankreich Weltmeister geworden war, ist vertraglich noch bis Ende der Saison 2021/‘22 an Barcelona gebunden.

