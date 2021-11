Basketball, Nationalmannschaft: Pleiß von Bundestrainer Herbert für WM-Quali nominiert

Tibor Pleiß kehrt in die Nationalmannschaf zurück © AFP/SID/INA FASSBENDER

Der neue Bundestrainer Gordon Herbert hat sein erstes Aufgebot nominiert und Tibor Pleiß in die Basketball-Nationalmannschaft zurückgeholt.

Der Center von EuroLeague-Champion Anadolu Istanbul aus der Türkei gehört zu den insgesamt 20 Spielern, auf die der Kanadier Herbert in den WM-Qualifikationsspielen gegen Estland (25. November/19.00 Uhr) und in Polen (28. November/20.00) zurückgreifen will.