Formel 1: Lewis Hamilton wegen Motorwechsel beim Großen Preis von Brasilien in Interlagos strafversetzt

Im Titelduell mit Max Verstappen ist Lewis Hamilton auf jeden Punkt angewiesen. In Brasilien setzt es allerdings einen herben Dämpfer für den Engländer.

Der Mercedes-Pilot erhält für das Rennen in Interlagos (Das komplette Rennwochenende im SPORT1 -Liveticker) bereits den fünften Motor in dieser Saison - dies bestätigen offizielle Dokumente des Weltverbandes FIA. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Das Problem: Laut dem Regelwerk sind in dieser Saison allerdings nur drei Motoren pro Pilot erlaubt. Damit muss Hamilton eine Zwangsrückversetzung von fünf Plätzen in der Startaufstellung für das Rennen am Sonntag hinnehmen.