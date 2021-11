Anzeige

FIFA 22: Start der VBL - Rückblick auf die Spieltage 1+2 FIFA 22: Auftakt zur Virtuellen Bundesliga

Die ersten beiden Spieltage der neuen Saison boten bereits einiges an Spektakel © bevestor Virtual Bundesliga

Marc Engelbrecht

Die VBL ist eröffnet. Zum Start der neuen Saison in der Club Championship duellierten sich neue Gesichter mit alten Bekannten. Besonders zwei Teams konnten glänzen.

Der Startschuss zur bevestor Virtuellen Bundesliga ist ertönt. Neben den VBL Open, die den Weg in Richtung deutsche Meisterschaft der Einzelspieler ebnen, stand nun der Auftakt zur VBL Club Championship auf dem Plan. In diesem Wettbewerb treten die eSport-Organisationen von Mannschaften aus der ersten und zweiten Bundesliga in einem Ligen-System gegeneinander an. Insgesamt 26 Teams nehmen aufgeteilt in zwei Divisionen mit jeweils 13 Vertretern teil.

Auf dem Weg zum Titel kommt es jede Woche zu einem Doppelspieltag. Sowohl in der Süd-Ost-Division, als auch in der Nord-West-Division qualifizieren sich nach 26 Spieltagen die beiden besten Teams für die dritte Phase. Die Plätze drei bis sechs müssen sich erneut beweisen und spielen in Phase zwei die übrigen vier Teilnehmer des Finalturnieres aus. Dort wird schließlich im Grand Final der Deutsche Clubmeister 2022 und somit der Nachfolger des 1. FC Heidenheim gekürt.

Süd-Ost-Division: Titelverteidiger mit Schwierigkeiten, Darmstadt dominiert

Der ersten Partien in der Süd-Ost-Division sind absolviert und schon jetzt zeichnet sich ein Trend ab. Titelverteidiger Heidenheim wird es schwer fallen, den Triumph aus dem letzten Jahr zu wiederholen. Nach den Abgängen ihrer Top-Spieler hat das eSports-Team des Zweitligisten noch nicht die Qualität der vergangenen Saison vorzuweisen und rangiert derzeit mit zwei Punkten auf dem vorletzten Platz der Tabelle. Allerdings kamen die Profis aufgrund eines spielfreien Tages auch nur einmal zum Zug.

Ganz anders ist die Saison des SV Darmstadt 98 gestartet. Die Lilien präsentierten sich in guter Frühform und sorgten vor allem durch ihre gefährlichen Standardsituationen für Aufsehen. Nachdem sie bereits das Auftaktduell gegen die Frankfurter mit 7:1 nach Punkten für sich entscheiden konnten, setzte das Team rund um Marcel „DonChap28″ Deutscher und Arti „Artyis“ Zeqiri seinen positiven Lauf fort. Im Matchup gegen den FSV Mainz 05 konnten die beiden ebenfalls sieben Punkte verbuchen und belohnten sich so mit der Tabellenführung.

Nord-West-Division: Leverkusen grüßt von oben, Neuling mit starkem Auftritt

In der Nord-West-Division grüßt das Dreigespann von Bayer 04 Leverkusen von der Spitze. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gegen Holstein Kiel kamen die Jungs immer mehr ins Rollen. Besonders beeindruckend war dann die Vorstellung gegen den FC Schalke 04. Im direkten Duell der beiden VBL-Urgesteine ließen die Profis der Werkself dem Ruhrpottklub keine Chance und holten sich alle möglichen Punkte. Ein weiteres 9:0 gab es am gesamten Doppelspieltag nicht mehr zu bestaunen.

Auf dem dritten Tabellenplatz und somit fast direkt dahinter beendete ein Neuling seinen Einstand in der Club Championship. Hansa Rostock, die zum ersten Mal in der Geschichte des Wettbewerbs um die Meisterschale kämpfen, stellten unter Beweis, dass sie definitiv ein Wörtchen mitreden wollen. Obwohl Felix „zizou7zidane“ Limbach einmal gegen Nils „Samstag_11″ Mohr von Holstein Kiel mit 1:5 mächtig unter die Räder kam, blieb es bei diesem Ausrutscher. Die zehn Zähler können sich sehen lassen.

Am kommenden Dienstag steht der nächste Spieltag der VBL Club Championship an. Dann stehen sich die Teams wieder auf dem virtuellen Rasen gegenüber und kämpfen um wichtige Punkte. In der Nord-West-Division kommt es u.a. zum Hamburger Stadtduell. Beide Klubs sind positiv gestartet und rangieren auf den Plätzen zwei und vier.