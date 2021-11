FC Bayern: So geht es weiter mit Robert Lewandowski

Das hindert die Bayern an einem Lewandowski-Bekenntnis

FC Bayern & Lewandowski: Zeichen stehen auf Zusammenarbeit

Struths Meinung über Haaland: „Er hat den höchsten Marktwert aller Spieler und mit Mino Raiola einen Berater an seiner Seite, der auch weiß, wie es funktioniert und was es für wirtschaftliche Möglichkeiten gibt. Wenn sich die Bayern das leisten könnten, wäre das in Deutschland nicht vermittelbar. Wenn ein Spieler hier bei uns 40 Millionen Euro pro Jahr verdient, dann haben wir ganz andere Diskussionen. In England wird sowas eher toleriert als in Deutschland.“(DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)