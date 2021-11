Deutschland Cup: Noebels mit einem "Grinsen im Gesicht" gegen die Schweiz

Mit seinem WM-Traumtor im Hinterkopf geht Eishockey-Nationalspieler Marcel Noebels beim Deutschland Cup ins zweite Spiel gegen den Erzrivalen Schweiz. "Ich habe ein Grinsen im Gesicht", sagte der Stürmer der Eisbären Berlin mit Blick auf die Partie am Samstag (14.30 Uhr/MagentaSport) in Krefeld gegen den Erzrivalen.

Noebels hatte die deutsche Mannschaft im Frühjahr in Lettland mit einem genialen Penalty ins WM-Halbfinale geschossen. "Natürlich freue ich mich, wenn ich einen Gegenüber habe, von dem ich weiß, dass ich bei ihm ein bisschen was hinterlassen habe", sagte der 29-Jährige: "Aber ich kann nicht in der Vergangenheit leben. Jeder, der sich darauf ausruht, kommt nicht weit."