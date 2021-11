Anzeige

Olympia-Quali: Eishockey-Frauen wollen aus Fehlern lernen Olympia-Quali: Eishockey-Frauen wollen aus Fehlern lernen

Deutschland will die Chance auf das Peking-Ticket waren © FIRO/FIRO/SID

SID

Nach dem Fehlstart in die Olympia-Qualifikation wollen die deutschen Eishockey-Frauen ihre Chance auf ein Peking-Ticket waren.

Nach dem Fehlstart in die Olympia-Qualifikation wollen die deutschen Eishockey-Frauen ihre Chance auf ein Peking-Ticket waren. "Ich denke, dass wir in Überzahl besser spielen und mehr Tore schießen werden und aus unseren Fehlern gelernt haben", sagte Angreiferin Marie Delarbre vor dem zweiten Spiel am Samstag (12.00 Uhr/MagentaSport) gegen Italien.

Nur mit einem Sieg würde das Team von Bundestrainer Thomas Schädler im Rennen um einen der letzten Plätze für die Winterspiele in China (4. bis 20. Februar 2022) bleiben. Nach dem 0:3 gegen Österreich ist die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) aber auf Schützenhilfe angewiesen. "In so einem Turnier kann aber viel passieren", meinte Delarbre.

Anzeige