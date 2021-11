FIFA 22 & Adidas Promo: Numbers-Up Event startet bald

Alle Informationen zum FIFA 22 & Adidas Event

Das Besondere an den Numbers Up Spezialkarten ist, dass ein Wert auf 99 hochgeschraubt wird. Da das zum jetzigen Zeitpunkt in FIFA 22 noch vor dem Team of the Year viel zu stark wäre, geschieht das erst Schritt für Schritt. Wenn das Event am heutigen Freitag, den 12. November 2021, startet, erhalten die ausgewählten Spieler lediglich eine Standard-Verbesserung. Auf Stufe 2 werden alle Attribute noch mal um 1 und der Numbers Up Wert um 5 erhöht.