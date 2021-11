DOSB-Präsidentschaftskandidat Weikert will auf Athleten zugehen

DOSB-Präsidentschaftskandidat Thomas Weikert (59) will im Falle seiner Wahl das Vertrauen des Vereins Athleten Deutschland um die neue Präsidentin Karla Borger zurückgewinnen. Dafür wolle er vor allem „reden“, sagte Weikert in einem SID-Interview. „An einen Tisch setzen und Konzepte vorstellen und sich als Partner verstehen, nicht als Gegeneinander“, laute seine Devise, so Weikert.

Am Sonntag stellen sich Weikert, Bokel und Mayer den Mitgliedsorganisationen des DOSB in Düsseldorf vor. Am 4. Dezember erfolgt die Wahl bei der Mitgliederversammlung in Weimar, Weikert gilt als Favorit - 14 Spitzenverbände haben sich bereits für ihn ausgesprochen. „Die Antwort liegt auf dem Platz“, sagte er dazu.