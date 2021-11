Angriff auf PSG-Spielerin: Aminata Diallo wieder auf freiem Fuß

Wie ihr Klub Paris Saint-Germain am Donnerstagabend bekannt gab, sei gegen die französische Nationalspielerin keine Anklage erhoben worden. Die vorläufig Festnahme der 26-Jährigen hatte zuvor für erstaunliche Schlagzeilen gesorgt.

Es wurde darüber spekuliert, ob die Mittelfeldspielerin für einen Angriff auf ihre Teamkollegin Kheira Hamraoui verantwortlich gewesen sein könnte . Diallo war am Mittwoch festgenommen worden.

„Paris Saint-Germain nimmt die Entlassung von Aminata Diallo aus dem Polizei-Gewahrsam zur Kenntnis“, heißt es in einem Statement von PSG. Der Klub stehe weiter an der Seite seiner Spieler und wolle helfen, „damit sie diesen Schicksalsschlag überwinden und schnell wieder zur Ruhe kommen können.“

Klub pocht auf Unschuldsvermutung

Was soll passiert sein? Laut der L‘Équipe soll die 31-Jährige am vergangenen Donnerstag nach einem Klub-Dinner mit der fünf Jahre jüngeren Diallo nach Hause gefahren sein. An einer roten Ampel sei sie von Unbekannten aus dem Auto gezerrt und mit einer Eisenstange auf die Beine geschlagen worden.