Premier League: Virgil van Dijk vom FC Liverpool schließt mit Verletzung ab

Virgil van Dijk blickt in einem Interview auf seine schwere Verletzung zurück. So bewertet der Liverpool-Star im Nachhinein das Foul von Jordan Pickford.

Das sagt van Dijk über das harte Einsteigen von Pickford

Van Dijk will über die Szene am liebsten nicht mehr reden. Dennoch habe er seine Verletzung inzwischen abgehakt, erklärte er im Mirror und sagte: „Meine Verletzung wurde durch einen Tritt verursacht. Es war keine Szene ohne Beteiligung eines anderen. Eigentlich hat es dieser Umstand mental etwas einfacher gemacht, den ganzen Weg zu gehen.“ ( DATEN: Tabelle der Premier League )

Nachhaltig habe das Ereignis den 30-Jährigen allerdings nicht beeinflusst. „Manchmal ist es im Hinterkopf, aber es ist nicht etwas, das mich wirklich beunruhigt. Es ist sicher nicht so, dass ich Angst habe, in einen Zweikampf zu gehen“, betonte er.

In der aktuellen Saison steht van Dijk mit dem FC Liverpool auf Platz vier in der englischen Premier League und liegt vier Punkte hinter Tabellenführer FC Chelsea. In der Champions League führen die Reds die Gruppe B nach vier Spielen mit zwölf Punkten souverän an und sind bereits sicher für das Achtelfinale qualifiziert.