Frauen-Bundesliga: Bayern "klarer Favorit" - "größerer Druck" bei Wolfsburg

Vorentscheidung? Davon will Scheuer nichts wissen

Doch selbst bei einem Sieg im Spitzenspiel will Scheuer "auf keinen Fall" etwas von einer Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft wissen. Zumal die Liga in diesem Jahr so eng wie noch nie ist.

Zwischen den ersten sechs Teams liegen gerade einmal drei Punkte. Dies sei, so Scheuer, gut für den deutschen Frauenfußball. Allerdings sei ihm nur wichtig, "dass wir an Eins stehen".

Doch am Samstag stehen erst einmal die Spielerinnen der beiden Topteams im Fokus. Beide sind durch die Teilnahme an der Champions League aktuell hoch belastet. Deshalb, so Stroot, wisse er nach dem 2:2 bei Juventus Turin nicht genau, „was man bekommt“. Scheuer, dessen Team am Mittwoch 1:2 in Lyon verlor, forderte seine Mannschaft angesichts der Strapazen auf, „die Kräfte zu bündeln und alles reinzuwerfen“.