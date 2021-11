Formel 1: Nikita Mazepin erklärt Disco-Wirbel: Niemand wurde rausgeworfen

So sinnvoll ist Schumachers Vertragsverlängerung

Ärger und Rauswurf in der Disco?

Um Nikita Mazepin gab es in den vergangenen Tagen wieder einmal mächtig Wirbel. Der Formel-1-Pilot soll russischen Medienberichten zufolge aus einem Klub geflogen sein, nachdem er sich zuvor ein Wortgefecht mit anderen Gästen geliefert hatte. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Videoaufnahmen von dem Event, offenbar veranstaltet von Red Bull, zeigen den jungen Haas-Fahrer gestikulierend am Rande einer Tanzfläche. Auch Sergio Pérez, der Ersatzpilot Alex Albon sowie George Russell (Williams) sollen anwesend gewesen sein.

„Es war eine sehr schöne Party“

Mazepin stehe unter besonderer Beobachtung in der Öffentlichkeit, erklärte Steiner. Dies liege an dem Image des jungen Rennfahrers, der sich in kürzester Zeit auf und neben der Strecke den Ruf als „Bad Boy“ erarbeitet hatte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)