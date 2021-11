Anzeige

Call of Duty: Vanguard – Richtiges Setup für die SVT-40 Call of Duty: Vanguard – Richtiges Setup für die SVT-40

Mit dem richtigen Setup kann man das Beste aus einer Waffe herausholen © Activision

CoD Vanguard ist seit einigen Tagen draußen und Spieler stürzen sich bereits in die große Welt der Waffen-Anpassungen. Welche Aufsätze sind am besten für die SVT-40?

Um in einem Call-of-Duty-Spiel eine möglichst gute K/D zu haben, braucht man vor allem eins: Skill. Neben den eigenen Fertigkeiten sind allerdings auch noch die richtigen Waffen sowie die passenden Aufsätze für jede Knarre von entscheidender Bedeutung. In Call of Duty: Vanguard gibt es eine große Vielfalt an unterschiedlichen Anpassungsmöglichkeiten für die Fans zu entdecken. Jede Waffe bietet nämlich insgesamt zehn verschiedene Slots für Aufsätze, mit denen man seinen eigenen Spielstil noch weiter verbessern kann.

SVT-40 in CoD Vanguard: Die besten Aufsätze

Als Waffe hat die Tokarev SVT-40 in Call of Duty so etwas wie einen Ikonenstatus. Es handelt sich um ein halbautomatisches Sturmgewehr, welches zwar nicht optimal in die Meta passt, aber für viele Fans einfach richtig Spaß macht. Die folgenden Aufsätze sind bislang nur für CoD Vanguard optimiert, sobald die Waffe also in Warzone implementiert wird, könnte sich noch etwas daran ändern. So sieht das aktuelle Meta-Build der SVT-40 aus:

Fertigkeit: Vital

Griff: Granular Gripp

Kit: Fully Loaded

Lauf: Kovalevskaya 800MM BO3

Magazin: .303 British 10 Round Mags

Mündung: G28 Kompensator

Munitionstyp: Zerbrechlich

Schaft: Removed Stock

Unterlauf: SMLE Pistol Grip

Visier: G16 2.5x

Im Vergleich zu anderen Waffen derselben Klasse, ist man mit der SVT-40 in Call of Duty: Vanguard ziemlich mobil unterwegs. Auf diese etwas bessere Beweglichkeit fokussieren sich auch die ausgewählten Aufsätze. Ihr solltet mit dieser Knarre den Nahkampf meiden und eure Gegner aus einer möglichst großen Entfernung ausschalten.

SVT-40 in CoD Vanguard: Das richtige Loadout

Nachdem ihr die besten Aufsätze auf eure Waffen geschraubt habt, braucht ihr in Call of Duty: Vanguard natürlich noch die passenden Ausrüstungen und Perks. Die richtige Zusammensetzung sollte hier in etwa so aussehen: