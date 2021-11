Ligue 1: Verletzung von Sergio Ramos verärgert PSG-Boss

Vertragsauflösung? Hier arbeitet Ramos an seinem Comeback

Eine hartnäckige Wadenverletzung macht dem ehemaligen spanischen Nationalspieler so sehr zu schaffen, dass er erst am Mittwoch erstmals mit der Mannschaft trainieren konnte .

L‘Équipe: PSG-Boss immer ungehaltener

Den größten Frust darüber schiebt der 35-Jährige aber nicht selbst. Glaubt man der französischen Sport-Zeitung L'Équipe , ist es Klub-Boss Nasser Al-Khelaifi, der sich am meisten über die Ausfallzeit des Weltmeisters von 2010 aufregt.

Seine Ungeduld sei so groß gewesen, dass er die medizinische Abteilung jede Woche nach einem Update gefragt habe, heißt es.

Ramos-Bruder muss beschwichtigen

Die Situation um den Innenverteidiger hatte sich zuletzt so sehr zugespitzt, dass sich sein Bruder und Berater René Ramos zu einer öffentlichen Klarstellung veranlasst sah: „Sergio wird seine Karriere weder beenden noch wird der Vertrag gekündigt. Daran gibt es keine Zweifel“, sagte der in der Mundo Deportivo.

Sein Bruder werde so bald wie möglich wieder spielen. Der Comeback-Plan sieht vor, dass er die Länderspielpause nutzt, um sich der Rückkehr auf den Platz anzunähern.

Sein Comeback und PSG-Debüt könnte Ramos dann in wenigen Wochen vielleicht sogar gleich bei einem echten Kracher feiern: Am 24. November gastiert Paris in der Champions League bei Manchester City.