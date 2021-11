MLB: Max Kepler und Markus Solbach über Zeit bei Minnesota Twins und World Series

Max Kepler spielt als einziger deutscher Baseball-Profi in der MLB. Markus Solbach steht der Durchbruch noch bevor. Im Doppelinterview bei SPORT1 sprechen sie über ihre gemeinsame Zeit in der besten Liga der Welt.

MLB: So lief Corona-Pause für Kepler

SPORT1: Herr Kepler, zuletzt waren Sie 2019 in Deutschland. Damals war es der erste offizielle Heimatbesuch mit großem Empfang. Dieses Mal steht etwas anderes im Vordergrund. Sie kommen gerade aus Berlin. Was verschlägt Sie nach München?

Markus Solbach: Bisher war es wirklich super. Die Kinder hatten Riesenspaß, wir hatten Riesenspaß und ich denke, auch die Eltern fanden es ganz cool. Wir haben danach eine kleine Foto- und Autogramm-Session gemacht. Wir haben beide gesagt, wenn auch nur ein Kind eine Kleinigkeit von unseren zusammen über 20 Jahren Erfahrung lernen kann, haben wir das geschafft, was wir schaffen wollten. Wir hoffen, dass wir dies über die Jahre noch weitermachen können und ein bisschen zurückgeben, von dem, was wir so lernen.

Kepler: Es war eine Woche, bevor die Saison losgehen sollte, als alles abgebrochen wurde und wir nach Hause geschickt wurden. Danach hieß es von Tag zu Tag auf einen Anruf mit mehr Informationen zu warten. Der Call kam schließlich drei Monate später. Ich habe mich entschieden, nach Minnesota zu fliegen. Es gab die Option, in Florida zu bleiben oder nach Deutschland zu fliegen. Zum Glück kam Markus auch dazu und wir haben die Quarantäne zusammen begonnen und beendet. Es war eine komische Zeit. Wir mussten uns irgendein Gym suchen, in dem das Training erlaubt war. Zur gleichen Zeit gab es in Minneapolis auch politische Probleme. Es war eine sehr interessante Zeit.

Solbach und Kepler „best Buddies“

Solbach: Wir haben gar keine Infos erhalten, wann es weitergehen soll. Wir haben Pläne bekommen, wie wir uns fithalten sollen, hatten Zoom Meetings, haben einfach von Tag zu Tag gelebt und gehofft, dass es irgendwann weitergeht. Ich habe mich dann auch dafür entschieden, nach Minnesota zu ziehen. Ich habe mich dann mit einem anderen Kumpel 27 Stunden lang ins Auto gesetzt und wir sind nach Minneapolis gefahren. Max und ich haben versucht, jeden Tag zu trainieren, wie es eben ging. Ob das Werfen im Park oder in irgendeinem Fitnessstudio ist, dass gerade noch offen hat. Aber die Ungewissheit ist schon schwer als Free Agent, nicht zu wissen, ob man noch einen Vertrag bekommt, nicht zu wissen, ob man überhaupt noch einmal spielen kann. Aber bis jetzt ist ja alles gut gegangen und ich hoffe, dass dies auch so bleibt.

Kepler: Es ist schon eine Weile her, dass wir uns das erste Mal gesehen haben. Das war in Bonn beim Länderpokal. Markus hat für NRW gespielt und ich für Bayern. Damals kannten wir uns noch nicht persönlich. Erst als Markus zwei Jahre nach mir bei den Twins unterschrieben hat, ist unsere Freundschaft gewachsen. Wir waren zwischendurch Zimmerkollegen. Wir treffen uns immer wieder in der Offseason, sind auch schon zusammen verreist und sind jetzt „best Buddies“.

Solbach: Ja, dieses Ungewisse. Unser Leben lang - bei mir seit 2011, bei Max seit 2009 - ist jeder Tag, jedes Jahr ungewiss. Wir können jederzeit entlassen werden. Die Sportwelt in den USA ist ein wenig krasser bzw. härter, als man das in Deutschland gewohnt ist. Dadurch haben wir schon ein bisschen gelernt, mit Unglück umzugehen, einfach das Beste daraus zu machen, das Positive zu sehen und das Negative fallen zu lassen. Ich denke, wir haben das schon gut gemeistert.

Kepler: Mir hat diese ganze Zeit gezeigt, wie schnell man so etwas Schönes verlieren kann. Ich war einfach sehr dankbar dafür, dass wir dann wieder anfangen durften. Ich musste mir aber auch erst wieder angewöhnen, in der „Quarantäne-Saison“ ohne Zuschauer zu spielen. Als ich damals in die Big Leagues kam, war das der große Wow-Effekt, vor 50.000 Fans zu spielen mit dem ganzen Entertainment drumherum. „The Show“ eben. Auf einmal war alles weg. Es war schon schwer, ohne Zuschauer zu spielen. Man musste sich wieder daran erinnern, wie man den Sport eigentlich angefangen hat, ohne Fans. Nur ich und Baseball, wie als Kind. Ich musste mich quasi neu in den Sport verlieben. Die Show war nicht mehr da. Das stach für mich heraus.

Rückschläge in der MLB für Kepler

SPORT1: Also ist die Wertschätzung für das, was man tut, wieder höher?

Kepler: Ja. Es ist wie das erste Mal. Aber so ist es generell im Leben jetzt. Ich denke, die Corona-Zeit hat vielen etwas weggenommen. Als es dann wieder weiterging, musste man sich ja sogar daran gewöhnen, ins Restaurant zu gehen. In der MLB war das genauso.

Kepler: Ich habe auch immer auf meine beste Saison zurückgeblickt und verglichen. Das ist kein Problem, aber ich versuche jetzt in der Gegenwart zu bleiben. Ich bemühe mich von jeder Person, die auf dem Platz oder im Raum steht, etwas zu lernen und in mein Spiel zu stecken.

Kepler und Solbach über World Series

Solbach: Am ersten Tag wieder auf dem Platz zu stehen, zu werfen und das Stadion zu sehen, war schon ein geiles Gefühl. Dieses Jahr an sich war nicht mein bestes. Aber das lag auch viel daran, dass 2020 so ein ständiges Hoch-und-Runter war: fit bleiben, zwei Wochen Pause, wieder fit bleiben, viel reisen. Aber ich genieße jeden Tag - auch wenn ich mal schlecht geworfen haben, war es schnell wieder vergessen. Am nächsten Tag konnte ich mich neu beweisen. Es war einfach geil, wieder auf dem Platz zu stehen und vor Zuschauern zu spielen.

Ein Deutscher mischt die MLB auf! Max Kepler bestreitet bei den Minnesota Twins seine bisher mit Abstand beste Saison in der besten Baseball-Liga der Welt - und hat nach 85 Spielen bereits 23 Homeruns auf dem Konto © Getty Images

Jüngst brach er den 68 Jahre alten "Europarekord" für die meisten Homeruns in einer Saison gebrochen. Beim 4:3-Auswärtssieg bei den Texas Rangers schlug er seinen Homerun Nummer 33 © Getty Images

Kepler übertraf die Marke des in Schottland geborenen und mit zwei Jahren in die USA ausgewanderten Bobby Thomson, der 1951 32 Bälle aus den Stadien gejagt hatte. SPORT1 zeigt, wie dem Berliner der Aufstieg zum MLB-Star gelang © Getty Images

Kepler wurde am 10. Februar 1993 in der deutschen Hauptstadt geboren und ist Sohn einer US-Amerikanerin sowie eines Polen. Er hat eine jüngere Schwester und ging in der Hauptstadt gemeinsam mit dem heutigen Fußball-Profi John-Anthony Brooks zur Schule © Getty Images

Anzeige

An der deutsch-amerikanischen John-F.-Kennedy-Schule erlernte er im Alter von sechs Jahren Baseball und sammelte auch erste Erfahrungen in Baseball-Teams. Nebenbei spielte er aber auch noch Tennis und probierte weitere Sportarten aus © Getty Images

Bereits 2007 rief der damals 14-Jährige die Talentspäher aus der MLB auf den Plan. Beim Länderpokal in Bonn bestätigte ihm ein Scout der Minnesota Twins das Interesse aus der MLB: "Du bist ein interessanter Spieler. Wir werden dich in Zukunft beobachten" © Getty Images

Ein Jahr später zog es das deutsche Top-Talent ins Internat der Regensburg Legionäre, wo er relativ früh bereits in der Bundesliga und in der 2. Bundesliga zum Einsatz kam. Insgesamt bestritt er 61 Einsätze, 21 in der ersten, 40 in der zweiten Mannschaft © dpa Picture-Alliance

2009 unterschrieb Kepler, der insgesamt 16 Angebote aus der MLB hatte, bei den Minnesota Twins. Allein für die Unterschrift erhielt er einen Bonus von 800.000 US-Dollar - bis 2013 war es die höchste Summe, die ein Spieler außerhalb der USA und Lateinamerikas erhielt. "Ich will den Sprung in die MLB schaffen", kündigte er damals bereits an © dpa

Anzeige

Ab August 2009 lebte Kepler dann in Fort Myers, Florida, wo er die High School besuchte und gleichzeitig bei den GCL Twins seine ersten Schritte in den USA machte. Ein Jahr später wechselte er zu einem anderen Twins-Farmteam und wurde in Deutschland mit den Regensburg Legionären Meister. Allerdings spielte Kepler nur fünf Spiele in den Playoffs, steuerte dort aber drei Runs bei © Getty Images

Im folgenden Jahr konnte er sich weiter steigern und verbuchte in 59 Partien zehn Homeruns. Ursprünglich wollte Kepler bereits 2014 in die MLB, aber unter anderem verhinderte eine Ellenbogenverletzung 2013 diesen Plan. Der Deutsche sammelte stattdessen weitere Spielpraxis in verschiedenen Minor-League-Teams der Twins © Getty Images

2014 kam Kepler zwar in der Saisonvorbereitung für die Twins zum Einsatz, musste aber anschließend wieder in ein Farmteam. 2015 zeigte er sein gewaltiges Potenzial, als er bei den Chattanooga Lookouts den Meistertitel holte und zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt wurde. Obendrein wurde er noch zum besten Nachwuchsspieler der Twins gekürt © Getty Images

Am 22. September 2015 wurde der gebürtige Berliner erstmals ins MLB-Team der Twins berufen, wo er fünf Tage später sein Debüt feierte. Am 4. Oktober gelang ihm gegen die Kansas City Royals sein erster Hit. Insgesamt kam Kepler auf drei Einsätze in seiner ersten MLB-Saison und wurde unter die 50 größten Talente der MLB eingestuft © Getty Images

Anzeige

In der Folgesaison lief Kepler zunächst wieder für ein Farmteam auf, da ihn die Twins behutsam aufbauen wollten. Doch nach zwei Einsätzen wurde er als Ersatz für einen verletzten Spieler wieder hochgezogen. Nach neun Spielen ging es zurück ins Farmteam, bevor er nach 29 Spielen erneut zu den Twins durfte © Getty Images

Am 12. Juni 2016 war es schließlich soweit: Kepler schlug gegen die Boston Red Sox seinen ersten Homerun. Knapp einen Monat später gelang Kepler bereits sein erster Grand Slam, ein Homerun bei dem alle drei Bases besetzt sind. Am 1. August schaffte er gegen die Cleveland Indians erstmals drei Homeruns und vier Hits in einer Partie und wurde erstmals zum "Spieler der Woche" gekürt © Getty Images

In der Saison 2017 lief er erstmals komplett für die Twins auf und bestritt 147 Spiele. Dabei gelang ihm ein Batting Average von 0.243 - bedeutet, dass er über 24 Prozent aller Würfe mit dem Schläger traf © Getty Images

Die Twins erreichten mit Kepler sogar die MLB-Playoffs, scheiterten dort aber in der Wild Card Game mit 4:8 an den New York Yankees. Kepler gelang dabei ein Double im ersten Inning © Getty Images

Anzeige

In der Saison 2018 sollte dann endlich der große Durchbruch in der MLB folgen, doch bis auf einen neuen Homerun-Rekord (20) konnte Kepler seine Statistiken nicht aufbessern. Und die Twins verpassten die Playoffs © Getty Images

Über das Privatleben des deutschen MLB-Superstars ist wenig bekannt. Zwischenzeitlich war er mit US-Nationalspielerin Abby Dahlkemper liiert. Inzwischen ist die Beziehung aber Geschichte © Getty Images

Vor der Saison 2019 unterschrieb der Berliner zunächst einen Einjahresvertrag bei den Twins über 3,125 Millionen Dollar. Im Februar erhielt Kepler dann aber einen Fünfjahresvertrag über 35 Millionen Dollar. Damit liegt er auf Rang drei der bestverdienenden deutschen Sportler © Getty Images

Kepler honorierte den neuen Vertrag mit starken Leistungen und stieg in der bisherigen Saison zu einem der besten Outfielder in der Liga auf. Ende Mai wurde Kepler zum Spieler der Woche gewählt © Getty Images

Anzeige

Twins-Manager Rocco Baldelli lobte ihn, nachdem er gegen die Cleveland Indians zum zweiten Mal in seiner Karriere drei Homeruns schlug: "Nicht jeder hat das in seinem Repertoire. Nicht jeder Schlagmann ist so. Aber Max sieht den Ball so gut, dass es ihm die Fähigkeit verleiht, unterschiedliche Würfe zu schlagen - auch wenn er sie nicht erwartet. Er hat ein Händchen für gutes Timing" © Getty Images

Am 13. Juli stellte er sogar einen MLB-Rekord ein: Im Duell mit Trevor Bauer gelang Kepler sein fünfter Homerun in Folge gegen den Pitcher der Cleveland Indians - das hatten zuvor erst zwei andere MLB-Profis geschafft © Getty Images