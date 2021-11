DFB-Team: Nationalspieler Leroy Sané hat die richtigen Schlüsse gezogen

Nationalspieler Leroy Sané scheint endlich die in ihn gesteckten Erwartungen zu erfüllen. Gerade ein persönlicher Wandel hilft ihm sehr. Ein Kommentar von SPORT1-Chefreporter Patrick Berger.

Leroy Sané hat am Donnerstagabend die 26.000 Zuschauer in der ausverkauften VW-Arena in Wolfsburg begeistert.