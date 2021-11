Corona: Spahn für 2G-Plus - strengere Regeln auch fürs Stadion möglich

Spahn will 2G-Plus-Regel für öffentliche Veranstaltungen © AFP/SID/TOBIAS SCHWARZ

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will angesichts der steigenden Corona-Neuinfektionszahlen strengere Regeln für den Zugang zu öffentlichen Veranstaltungen wie Sportevents. Es solle hier künftig die sogenannte 2G-Plus-Regel greifen, sagte Spahn am Freitag in Berlin.