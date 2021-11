League of Legends: Grauzone - Strittige Vertragsklausel von LCS-Star Perkz gültig

Eigentlich sollte es keine Überraschung für League of Legends Fans sein, die den exzentrischen Mannschaftsgründer Carlos „ocelote“ Rodríguez Santiago von G2 verfolgen. Der Ex-Profi macht nie einen Hehl daraus, dass er Fnatic als größte Konkurrenz für sein eigenes Team sieht. Es verwundert also kaum, dass er Perkz nur unter einer speziellen Bedingung an Cloud9 abtrat. Der Kroate durfte laut Vertrag drei Jahre lang nicht zu Fnatic wechseln, wie Jacob Wolf in Erfahrung brachte.