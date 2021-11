"Das ist schon beeindruckend": Flick schwärmt von Doppelpacker Sane

"Er hat in den letzten Wochen gezeigt, was für ein toller Spieler er ist", schwärmte Flick über den Doppeltorschützen (22. und 49.): "Er spielt mit einer Leichtigkeit - das ist schon beeindruckend." Der 25-Jährige habe einen "einzigartigen Laufstil" und verfüge in der Offensive über große Qualitäten.

„Aber was mir noch mehr gefällt“, verriet Flick, „ist sein Willen, dem Ball nachzujagen und dem Gegner zuzusetzen. Das hat er top gemacht in den letzten Wochen.“ Sane, der nur schwer in die Saison gekommen und von Bayern-Fans kurzzeitig sogar ausgepfiffen worden war, bringt mittlerweile im Klub und in der Nationalmannschaft wieder Top-Leistungen.