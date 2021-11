Nach Unfall auf neuer Olympia-Bahn: Polnischer Rodler kann Krankenhaus verlassen

Rennrodler Mateusz Sochowicz soll nach seinem Trainingsunfall auf der Bahn für die Winterspiele in Peking das Krankenhaus am Freitag verlassen.

Wie die Organisatoren der Spiele am Freitag mitteilten, sei der 25-Jährige am linken Knie operiert worden. Zudem habe er sich bei dem Unfall am Montag tiefe Schnittwunden am rechten Bein zugezogen.