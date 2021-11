NBA: Isaiah Hartenstein siegt mit Los Angeles Clippers gegen Miami Heat

Isaiah Hartenstein und seine Los Angeles Clippers fahren in der NBA den nächsten Sieg ein. Der Deutsche leistet beim Erfolg gegen die Miami Heat einen ordentlichen Beitrag

Die Kalifornier bezwangen am Donnerstagabend (Ortszeit) die Miami Heat 112:109 und feierten ihren sechsten Sieg in Serie in der nordamerikanischen Profiliga.