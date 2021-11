Brasilien löst Katar-Ticket - Leverkusener Hincapie lässt Ecuador träumen

Rekord-Weltmeister Brasilien hat als erstes südamerikanisches Team das Ticket zur Fußball-WM 2022 in Katar gelöst.

Brasilien aht sich für die WM 2022 in Katar qualifiziert.

In Sao Paulo blieb Brasilien auch im 14. WM-Qualifikationsspiel gegen Kolumbien ungeschlagen. Aber erst Frankreich-Legionär Lucas Paqueta durchbrach in der 72. Minute auf Pass von PSG-Star Neymar das Abwehrbollwerk der Cafeteros. (DATEN: Tabellen der WM-Qualifikation)

WM Qualifikation: Brasilien domminiert

Hinter den mit elf Siegen und einem Remis enteilten Brasilianern (34 Punkte) holte auch der Überraschungs-Dritte Ecuador (20) mit einem 1:0 (1:0) gegen Schlusslicht Venezuela einen wichtigen Dreier. Umjubelter Torschütze von La Tri war das 19 Jahre alte Leverkusener Abwehrtalent Piero Hincapie. Der Innenverteidiger erzielte in seinem elften Einsatz in der 41. Minute per Kopf sein erster Länderspieltor.