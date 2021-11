Sommermärchen-Affäre: Uli Hoeneß sicher: WM 2006 war "nicht gekauft"

Sommermärchen-Skandal: So sieht Niersbach seine Rolle

„Die WM 2006 ist nicht gekauft worden. Da bin ich ganz sicher“, sagte der 69-Jährige im Podcast „11 Leben“, der sich in 16 Episoden über insgesamt rund 27 Stunden kritisch mit dem Leben und Wirken von Hoeneß auseinandersetzt. (BERICHT: Niersbach findet Ende seiner Zeit als DFB-Präsident „ungerecht“)

Hoeneß: Beckenbauer „weiß gar nichts“

Auch der in diesem Zusammenhang einst beschuldigte damalige WM-OK-Chef Franz Beckenbauer „weiß gar nichts“, behauptete Hoeneß.

„Kein Schwein hat damals an die WM-Bestechlichkeit geglaubt. Die ich auch absolut nicht sehe. Hundertprozentig nicht“, betonte Hoeneß auch mit Blick auf vermeintlich fragwürdige Testspiele seiner Bayern rund um die WM-Vergabe im Ausland.

„So blöd können nur die Deutschen sein“

Die Münchner hätten damals "ein Angebot bekommen, diese Spiele zu machen, haben irre viel Geld dafür gekriegt, irre viel Geld. Und dann sind wir hingefahren und haben gespielt", berichtete Hoeneß und meinte: "Wenn ich ein Angebot in der Größenordnung bekomme für ein Freundschaftsspiel, da frag ich nicht lang."

Es sei „alles korrekt“ gelaufen, ergänzte er und meinte: „Wissen Sie, was Sie im Ausland denken? Die Deutschen sind schön blöd. Dass Sie nach 20 Jahren noch darüber nachdenken, was war. So blöd können nur die Deutschen sein.“