Corona-Ärger um Kimmich und Süle: Kohler fordert: Keine ungeimpften zur WM - Kritik an Bierhoff

Kohler: DFB soll nur Geimpfte zur WM mitnehmen

Am Montagabend war Niklas Süle beim DFB-Team positiv auf das Coronavirus getestet worden. Anschließend hatten vier weitere Nationalspieler um Impf-Skeptiker Joshua Kimmich abreisen und sich in Quarantäne begeben müssen. Für Kohler ein Unding, er plädiert für eine 2G-Regelung.