Amateurvertreter Kupka blickt DFB-Wahl "pessimistisch" entgegen - Kritik an Koch

Kupka glaubt nicht an einen Wandel im DFB © FIRO/FIRO/SID

Als Wortführer der Amateure glaubt Engelbert Kupka nicht an einen Wandel im Deutschen Fußball-Bund (DFB) nach der Wahl einer neuen Führungsspitze.

Als Wortführer der Amateure glaubt Engelbert Kupka nicht an einen Wandel im Deutschen Fußball-Bund (DFB) nach der Wahl einer neuen Führungsspitze. „Ich bin da eher pessimistisch. Wir brauchen dringend eine Frau im Präsidium. Aber es wird wieder gekungelt werden, wo am Ende wieder irgendein Landesfürst als Präsident dasteht“, sagte der langjährige Präsident der SpVgg Unterhaching im Interview mit dem Münchner Merkur und der tz: „Und der wird wieder von den Leuten, die hinten die Fäden ziehen - da gehört Rainer Koch mit dazu - sofort ausgebremst werden.“

Am derzeitigen Co-Interimspräsidenten Koch übte Kupka, der 2017 die Initiative "Rettet die Amateure" gegründet hatte, weitere Kritik. "Seit Jahren wird erzählt, durch den Grundlagenvertrag würden die Amateure mehr als genug gefördert, was nicht stimmt", erzählte der 82-Jährige: "Am schlimmsten war da immer der Rainer Koch, der hat sich immer als Anwalt der kleinen Klubs ausgegeben, aber ich habe selbst erlebt, wie er stets jegliche Zuständigkeiten von sich gewiesen hat."