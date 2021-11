Dartsprofi Hempel: Clemens und Schindler können für Ärger sorgen

Dartsprofi Florian Hempel traut seinen beiden deutschen Kollegen Gabriel Clemens und Martin Schindler beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton (13. bis 21. November) einiges zu. „Martin ist aktuell in einer unfassbar guten Form, er wird Gerwyn Price und Krzystof Ratajski mächtig ärgern können in seiner Gruppe“, sagte der 31-Jährige dem SID: „Und Gabriel hat zuletzt bei den Floor-Turnieren gezeigt, wozu er im Stande ist, auch wenn er bei den letzten drei oder vier TV-Turnieren die 1. Runde nicht überstanden hat.“